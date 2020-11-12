Партия гуманитарной помощи доставлена в самый крупный инфекционный госпиталь Приморья

В наборах гуманитарной помощи от "Единой России" всегда самое необходимое. Фото: Римма Хавилова

Во Всемирный День борьбы с пневмонией, 12 ноября, пятьдесят продуктовых наборов (рыбные консервы, макаронные изделия, чай, кофе, печенье и конфеты), а также футболки под защитные костюмы, в которых остро нуждаются сегодня медики из «красной зоны» по COVID-19, переданы медикам КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4». Наборы приобретены на средства, собранные партийцами в виде членских взносов и благотворительных пожертвований. Сто футболок передал медикам генеральный директор, член фракции «Единая Россия» в Думе г. Владивостока Евгений Пименов.

Первый заместитель секретаря регионального отделения ЕР Галина Хохлова подтвердила, что волонтерская поддержка со стороны депутатов фракции партии «Единая Россия» в краевом парламенте будет продолжена до окончания пандемии.

В наборах - рыбные консервы, макаронные изделия, чай, кофе, печенье и конфеты, а также футболки под защитные костюмы для медиков из «красной зоны». Фото: Римма Хавилова

«Вся тяжесть борьбы с пандемией лежит на плечах медработников. Сегодня и на государственном, и на региональном уровне принимается меры по поддержке врачей. И мы сегодня хотели бы обратиться к общественникам, депутатам всех уровней, неравнодушным людям с просьбой поддержать нашу акцию и выразить благодарность врачам и медсестрам словом, делом и ответственным отношением к соблюдению санитарных мер. От того, как мы будем соблюдать их, зависит загруженность наших врачей», - заявила Галина Хохлова.

Главврач больницы № 4, руководитель фракции «Единая Россия» в Думе города Владивостока Елена Новицкая заметила, что в наборах гуманитарной помощи от помощников-однопартийцев, всегда самое необходимое.

«За 7 месяцев через больницу прошли 5 тысяч пациентов, это влечет не только большие затраты ресурсов ресурсов здравоохранения, но и человеческие, эмоциональные затраты. Любая форма поддержки очень важна», - отметила Новицкая.

Наборы приобретены на средства, собранные партийцами в виде членских взносов и благотворительных пожертвований. Фото: Римма Хавилова

Во Владивостокской клинической больнице №4 сосредоточены наиболее тяжелые пациенты, здесь действует крупнейший на Дальнем Востоке инфекционный госпиталь, рассчитанный на 400 койко-мест. 7 октября медучреждение отметило 77 лет со дня образования, празднование совпало с пиком нагрузки. После окончания пандемии, здесь продолжат развивать наиболее востребованные направления: реабилитацию, амбулаторную хирургию с лазерными методами лечения, создадут центр лечения грыж. Завершается капитальный ремонт здания, поступила и введена в практику новая аппаратура.

Напомним, ранее крупная партия помощи была направлена в госпиталь «Единой Россией» в День медработника. Также в течение лета и осени партия передала в 6 медучреждений края медицинские комплекты индивидуальной защиты на общую сумму 3 млн 155 тысяч рублей, «чайные» корзины и оборудование для бытовых комнат, вручение подарков состоялось в больницах Уссурийска, Находки, Партизанска, пос. Трудового, во Владивостокских больницах №4 и №2, на станции Скорой медицинской помощи.

Волонтерская поддержка со стороны «Единой России» будет продолжена до окончания пандемии. Фото: Римма Хавилова

В ноябре председатель ЗС ПК единоросс Александр Ролик и его коллега Игорь Шауфлер передали в поддержку медиков Станции скорой медицинской помощи г. Артема и Артемовской городской больницы No1 50 комплектов термокостюмов. На днях, 71 морозостойкую и водонепроницаемую зимнюю куртку передала «Единая Россия» сотрудникам центральной городской больницы Уссурийска. Теперь медики инфекционных бригад амбулаторной службы, участковые врачи-терапевты, обслуживающие больных на дому с COVID-19, обеспечены теплой зимней одеждой на период дежурства.

Добавим, что благодаря позиции секретаря регионального отделения «Единой России», губернатора Олега Кожемяко завершаются капитальные ремонты 20 медицинских учреждений Приморского края, включая 5 инфекционных госпиталей. Часть объектов уже сданы. Самые масштабные работы сегодня ведутся во Владивостокской клинической больнице №4. Также 64 новые спецмашины пополнили парк станций скорой помощи, они станут хорошим подспорьем в борьбу с эпидемией в Приморье.