Названа причина задымления ТЦ «Калина Молл», из-за которого эвакуировались сотни посетителей

Задымление зафиксировали на крыше торгового центра. Фото: dpskontrol125rus

12 ноября в сети появилась информация о том, что в ТВК «Калина Молл» во Владивостоке случился пожар. Доказательства тому – дымящаяся крыша и едкий запах гари. Очевидцы даже сообщили о том, что слышали хлопок или что-то вроде взрыва, после чего увидели черные столбы дыма. Сработала тревога. Все посетители, которые находились в здании, эвакуировались вместе с сотрудниками бутиков и магазинов.

Вместе с тем, несколько часов причина, так называемого, возгорания оставалась неизвестной, хотя многие уже предположили, что горит бургерная. Но оказалось, что в ТЦ вообще ничего не горело. Ясность удалось внести маркетологу «Калины Молл».

– Пожара у нас нет. Инцидент случился из-за того, что на крышу попал инородный предмет - предположительно, пиротехнический снаряд. Экстренные службы отработали сценарий на высшем уровне. Мы значительно быстрее эвакуировали наших гостей, чем это положено по регламенту. Очень признательны всем посетителям, что они проявили дисциплинированность и отнеслись с пониманием к происходящему, - сказала Светлана Борбикова, маркетолог ТВК «Калина Молл».

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