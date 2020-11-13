Дорогу на улице Русской во Владивостоке перекроют в пятницу, 13 ноября

Ремонтные работы на теплотрассе будут проходить 13 ноября на улице Русской во Владивостоке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 13 ноября, во Владивостоке будет перекрыт участок автомобильной дороги на улице Русской в районе жилого дома № 55а. Ограничения будут действовать с 9 до 17 часов. По сообщению пресс-службы администрации города, на этом участке тепловики МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) будут устранять аварийный порыв на тепловых сетях.

Также сообщается, что в связи с ремонтно-восстановительными работами Владивостокская клиническая больница № 2, Краевая клиническая больница № 2 и жилой фонд в районе улицы Русской переведены на дополнительную теплотрассу. Отключения отопления и горячей воды не планируется.

Как ранее писала «КП-Владивосток», на время проведения ремонтных работ с 9 до 17 часов будет приостановлено движение троллейбусов по маршруту № 11 «Автовокзал — Клиническая больница».

Движение троллейбусов по маршруту № 5 «Автовокзал — Завод Варяг» будет осуществляться в обычном режиме.

Добраться до клинической больницы № 2 можно на автобусах № 21 и 40а, информирует мэрия.

Схема ограничения движения по улице Русской 13 ноября Фото: Администрация Владивостока

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