Еще одна школа Владивостока получила новенький стадион

На стадионе школы №39 появилась площадка для игры в баскетбол и волейбол Фото: Администрация Владивостока

На улице Ялтинской во Владивостоке завершена капитальная реконструкция стадиона школы № 39. Установлены спортивные тренажеры, создано футбольное поле с искусственным покрытием и беговые дорожки. На стадионе также появились площадка для игры в баскетбол и волейбол, детский игровой комплекс и зона для игры в сквош. Работы на объекте начались летом. Капремонт стадиона проводило ООО «Элит Строй Альянс», получившее подряд по итогам электронных торгов.

Создано футбольное поле с искусственным покрытием Фото: Администрация Владивостока

— Планируем уже с понедельника, 16 ноября, проводить на стадионе, если позволит погода, уроки физкультуры. А вечером и рано утром, до начала занятий, приглашаем на спортплощадку жителей близлежащих домов. Все они тоже с нетерпением ждали ее открытия. Стадион будет открыт с 6 до 8 часов и с 19 до 21 часа, летом — до 22 часов, — сообщила директор школы № 39 Наталья Севостьянихина.

Любители ходьбы и бега из ближайших домов тоже получили подарок Фото: Администрация Владивостока

Кроме того, подрядная организация, проводившая работы на стадионе, вручила школе подарок — компактную снегоуборочную машину, которая специально предназначена для уборки снега на спортивных объектах.

Теперь молодежи есть где заняться воркаутом Фото: Администрация Владивостока

После завершения реконструкции на пришкольной территории прошли работы по озеленению. Теперь школьный двор украшают несколько елей, липа и 70 кустов кизильника.

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