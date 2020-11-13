Главную дорогу в приморском поселке Зарубино отремонтируют через неделю

Главную дорогу в поселке Зарубино асфальтируют. Фото: пресс-служба администрации Хасанского муниципального района

Ремонт главной автомобильной артерии, соединяющей две части поселка Зарубино в Хасанском районе Приморья, местные власти пообещали завершить к концу следующей недели.

Дорога сильно пострадала в сентябре этого года во время тайфуна «Майсак». Огромные волны просто смыли часть береговой полосы вместе с обочиной дороги, местами задев и проезжую часть. По заключению экспертизы, размер нанесенного стихией ущерба составил более 24 миллионов рублей.

Муниципальный контракт на выполнение работ по восстановлению дороги администрация Зарубинского городского поселения заключила с местным подрядчиком — индивидуальным предпринимателем Владимиром Мазиным. Ремонт проводился на двух наиболее пострадавших участках дороги общей протяженностью около километра. Трассу расчистили от мусора и камней, затем отсыпали скальником разрушенные штормом обочины, убрали поваленные ветром столбы.

Сейчас Хасанский филиал АО «Примавтодор» начал асфальтирование аварийных участков. Работы осуществляются в рамках заключенного муниципального контракта.

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