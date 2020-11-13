«Восточный Порт» завершил мероприятия «Экомарафона-2020» высадкой хвойных деревьев

Тысячи цветов и свыше 500 деревьев и кустарников украсили Врангель в 2020 году в ходе акций «зелёных посадок», организованных «Восточным Портом» в рамках проекта «Экомарафон». Работники стивидорной компании, волонтёры и сотрудники Фонда «Восточный Порт» облагородили в микрорайоне Врангель безымянные пустыри в районе улиц Беринга, Базовой и Железнодорожной. Мероприятия «Экомарафона-2020» завершились высадкой голубых и зелёных елей, сосен и декоративного кустарника (всего более 150 саженцев) на аллее около специализированного терминала предприятия.

Несмотря на поздний старт шестого «Экомарафона», связанный с непростой эпидемиологической обстановкой в этом году, помимо «зелёных посадок» портовикам удалось провести серию масштабных морских субботников. Накануне и по завершению купального сезона были очищены популярные во Врангеле пляжи Прикумск и Коровка. Всего волонтерам, участникам субботников, удалось собрать более 270 мешков мусора. Как и все мероприятия «Экомарафона», в текущем году морские субботники портовики провели с соблюдением мер индивидуальной безопасности и «социальной дистанции».

«Экомарафон» – добрая традиция для «Восточного Порта», его сотрудников и жителей Врангеля, направленная на воспитание бережного отношения к природе, прежде всего, подрастающего поколения. Начиная с 2014 года и по настоящее время в акциях эколого-просветительского проекта приняло участие более 3200 человек. За 6 лет «Экомарафона» в рамках всероссийских акций «День Земли», «Аллея выпускников», «Сирень Победы» в аллеях, скверах и около социально-значимых объектов микрорайона Врангель высажено 2 000 деревьев и 3 000 кустарников. Морские субботники в бухте Врангеля проходят под девизом «Вместе бережём море!» – за всё время акций с берега и прибрежного дна собрано свыше 5 тонн мусора.