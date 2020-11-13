В Приморье аварийное судно с опасным грузом на борту морские спасатели отбуксировали в порт Восточный

Аварийное судно «Василий Шукшин». Фото: пресс-служба Морской спасательной службы

Аварийное судно «Василий Шукшин» (флаг Белиз) было отбуксировано в порт Восточный и передано портовым буксирам.

Как сообщила Морская спасательная служба, сухогруз «Василий Шукшин» с опасным грузом на борту следовал из порта Пусан (Южная Корея) в порт Восточный, но в 35 милях от конечной точки маршрута потерял ход и лег в дрейф.

По информации капитана, судно не могло продолжать движение из-за нехватки топлива. На его борту находились одиннадцать членов экипажа — все граждане России. Трое из моряков больны, у них подозрение на COVID-19.

Груз судна — двенадцать 20-ти футовых контейнеров с опасным грузом класса 7, общим весом 179,43 тонны.

После обращения представителей судовладельца к Морской спасательной службе с просьбой о помощи в точку дрейфа было направлено многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Заборщиков». Экипаж сухогруза предпринимал попытки самостоятельно справиться с ситуацией, но затем капитан совместно со спасателями принял решение начать буксировку.

Аварийная буксировка продлилась около 10 часов. После прихода «Василия Шукшина» в порт Восточный экипажу была оказана необходимая помощь, больные с подозрением на COVID-19 моряки изолированы, ими занимаются медики.

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