Для учебы в ДВФУ можно оформить образовательный кредит Сбербанка

Сбербанк и Дальневосточный федеральный университет заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образовательного кредитования. Инициатива предусматривает совместную работу банка и вуза по образовательному кредитованию с государственной поддержкой на протяжении ближайших пяти лет. Подписи на документе поставили заместитель управляющего Приморским отделением Сбербанка Оксана Шухат и первый проректор ДВФУ Андрей Шушин.

Абитуриенты ДВФУ и их родители смогут оформить образовательный кредит на льготных условиях с государственной поддержкой в Сбербанке. Кредит можно взять на оплату любого периода учебы: один семестр, год или все обучение целиком, оплачивая только 3 % годовых.

Оксана Шухат, заместитель управляющего Приморским отделением Сбербанка:

«Образовательный кредит с господдержкой позволяет повысить доступность качественного высшего образования для всех студентов, дать возможность выбрать вуз по призванию. Данный кредит отличается уникальной ставкой, которая гораздо ниже рыночной, и возможностью выплатить основной долг после завершения обучения, уже после того, как выпускник нашел работу. Таким образом, подписание соглашения между банком и ДВФУ позволит большему числу абитуриентов поступить в ведущий вуз Дальнего Востока».

Андрей Шушин, первый проректор ДВФУ:

«Получение высшего образования — это вклад в будущее, поэтому мы стараемся идти навстречу абитуриентам, стремящимся учиться даже несмотря на текущую экономическую ситуацию. С условиями, которые предоставляют Сбербанк и государство, уверенность в завтрашнем дне поможет студентам больше сосредоточиться на учебе».

ДВФУ и Сбербанк являются многолетними стратегическими партнерами. С 2012 года в университете действует кафедра современного банковского дела, в 2018 году при участии банка в Школе цифровой экономики ДВФУ запущена магистерская программа «Искусственный интеллект и большие данные». Интеграция ведущего вуза Дальнего Востока и крупнейшего банка страны позволила создать уникальные условия по подготовке высококлассных кадров, в том числе в IT-сфере.

Отметим, снижение ставки по образовательным кредитам до 3% принято в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 августа 2020 года №1256 и во исполнение поручения Президента РФ от 10 июня 2020 года. Теперь студенты вузов, имеющих государственную лицензию, могут оформить в Сбербанке кредит на образование без поручителей, обязательного страхования и залога по сниженной процентной ставке. Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс 9 месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту в размере 40% в первый год, 60% во второй и в полном объёме с третьего года.

Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, при этом при желании можно погасить кредит досрочно. Если образовательный кредит ранее был оформлен в банке по более высокой ставке, заемщик может заключить дополнительное соглашение и перейти на льготную ставку 3%.

Подать заявку на оформление кредита можно онлайн на сайте банка. Подробная информация об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте банка.