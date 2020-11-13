Безналичный расчёт в транспорте появился еще в двух городах Приморья

В Приморье услуга безналичной оплаты проезда в общественном транспорте появилась еще в двух городах - Арсеньеве и Уссурийске. Уже сейчас расплатиться бесконтактной картой, электронным устройством или единой транспортной картой можно на городских маршрутах.

В Арсеньеве это маршруты № 12 «Вокзал - Балабина», №1 «Кирзаводская –Вокзал - Солнечный», № 2 «Приморская - Гортоп», № 4 «Вокзал - Айболит», № 6 «Вокзал –Школа № 6», № 10 «Вокзал – Сельхозрынок - Айболит», № 11 «Вокзал - Салют» и №11а «Вокзал - Смена». При этом на маршруте №12 оплатить проезд можно социальной карте «Приморец» (для льготных категорий граждан), которая предусматривает получение денежной выплаты (300 рублей – ежемесячно).

В Уссурийске терминалами для оплаты проезда оснастили 56 единиц общественного транспорта. Еще в 16 автобусах установят необходимое оборудование до конца года. Сегодня пассажиры автобусов Уссурийска, следующих по маршрутам № 2, 10, 14, 17, 7а, 9, 11, 19, 25, 33, 21, 24, 40, 139, 141, 108, 1а, 8а, 11а, 16, 22, 34, 35, 35а, 112, 103, 137, 116, 102, 14а, 23а, 24, 114−107, 9с, 14, 23, 4, 102, 129−140, уже могут оплатить проезд банковской картой. Помимо обычной банковской карты в общественном транспорте Уссурийска действует и социальная карта «Приморец». Для льготных категорий граждан на данную карту в заявительном порядке поступает компенсация на проезд в размере 100% фактических расходов на сумму до 300 рублей.

Напомним, ранее возможность расплатиться за поездку в одно касание появилась во Владивостоке, Артёме, Большом Камне и Фокино. Установкой терминалов для приема безналичной оплаты занимался Сбербанк.

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением Сбербанка:

«Оплачивать проезд по бесконтактной технологии удобно, просто и безопасно: пассажирам достаточно одного касания к терминалу бесконтактной банковской картой или другим бесконтактным устройством. Для оплаты проезда банковской картой не требуется ввод ПИН-кода. Мы видим, что услуга пользуется популярностью у жителей края. Например, за год работы безналичного расчета в транспорте во Владивостоке количество транзакций вдвое увеличилось. Это базовые цифровые технологии, которые должны появиться во всех городах нашего края, и мы готовы в этом помочь».

Совершить оплату можно бесконтактными банковскими картами ведущих платежных систем, мобильными устройствами, поддерживающими технологию Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay (смартфоны, часы) или единой транспортной картой.

Отметим, оплатить проезд в общественном транспорте, где уже установлены валидаторы, можно и Единой транспортной картой. Система уже успешно функционирует в Артеме. В других городах работа по ее внедрению продолжается.