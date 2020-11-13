Резкий рост смертности от коронавируса в Приморье: 5 летальных исходов за сутки

В Приморье возросла смертность от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

Сразу три антирекорда поставлены сегодня, 13 ноября, в истории коронавируса в Приморье. Первый относится к количеству выявленных за сутки инфицированных жителей края — 217 человек. Это новый максимум с начала пандемии заболевших за 24 часа. Цифры роста суточной заболеваемости увеличиваются уже три дня подряд.

Гораздо более тревожным сообщением оперативного штаба по борьбе с COVID-19 стало известие о смерти за последние сутки сразу 5 приморцев. Такого количества летальных исходов от коронавируса в регионе еще не фиксировалось. Более того, до этого два дня подряд в сутки от новой болезни в крае умирало по 4 человека, чего также не было ранее.

Общее число официально выявленных инфицированных жителей региона с начала пандемии достигло отметки — 18079 человек. Из них на сегодня считаются выздоровевшими 13588 человек. Это 75% от числа заболевших. С 95 человек диагноз COVID-19 был снят в минувшие сутки.

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