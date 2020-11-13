Ушел из жизни ветеран УМВД России по Приморскому краю Владимир Штыгайло

Краевой Совет ветеранов и личный состав органов и подразделений внутренних дел Приморского края выражают глубокие соболезнования родным и близким Фото: pixabay.com

10 ноября 2020 года на 61-м году жизни скончался ветеран УМВД России по Приморскому краю подполковник милиции в отставке Владимир Владимирович Штыгайло.

Владимир Штыгайло после срочной службы в 1994 году прибыл на службу в органы внутренних дел в должности инспектора по гражданской обороне ОВД Первореченского района Владивостока и вскоре был назначен на должность старшего инспектора этого же подразделения.

Благодаря личным, деловым и профессиональным качествам Владимир Владимирович за период службы занимал различные руководящие должности. С 1994 по 1996 годы проходил службу на должности начальника медицинского вытрезвителя № 2 ОВД Первореченского района Владивостока. В марте 1996 года назначен на должность начальника дежурной части ОВД Первореченского района Владивостока. В феврале 2001 года был выдвинут на должность начальника курса Учебного центра при УВД Приморского края. В августе 2004 года Владимир Владимирович вышел в отставку.

Руководство УМВД, Краевой Совет ветеранов и личный состав органов и подразделений внутренних дел Приморского края скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близким.

Ушел из жизни подполковник милиции в отставке Владимир Владимирович Штыгайло

Прощание состоится 16 ноября 2020 года в 12:30 часов в зале прощаний кремационного комплекса кладбища «Подгороденка» (г. Артем, ул. Есенина, 38 корпус 2).

Автобус от здания УМВД России по Приморскому краю отходит в 12:15 ч. (с улицы Пологой, ориентир Бюро пропусков).

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