Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Заёмщики потребкредитов Сбербанка смогут самостоятельно собрать программу страхования онлайн

КомментироватьОставить комментарий

Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование жизни» модифицировала программу страхования жизни заёмщиков потребительских кредитов. Оформляя кредит, клиент теперь может самостоятельно выбрать необходимые ему страховые риски, в том числе защитить себя при недобровольной потере работы, а в будущем — и при снижении оклада.

Ранее при оформлении потребительского кредита клиент получал предложение застраховать жизнь и здоровье, и только при страховании этих рисков программа предлагала дополнительные опции. Обновлённый продукт позволяет выбрать один, два или три пакета рисков в любой комбинации: 1) защита жизни; 2) защита здоровья (временная нетрудоспособность в результате несчастного случая и болезни, госпитализация в результате несчастного случая, диагностирование критических заболеваний); 3) защита при потере работы (в том числе в случае недобровольной потери работы по соглашению сторон). В общей сложности новая версия предлагает заёмщикам сразу семь программ страхования.

Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«В начале этого года мы проводили исследование клиентского спроса и выявили заинтересованность клиентов в самостоятельном выборе страховых рисков. При этом самыми популярными рисками, от которых потенциальные заёмщики потребительских кредитов хотели бы застраховаться, стали риски потери работы и снижения оклада. Исходя из итогов исследования, мы модифицировали нашу программу и предложили заёмщикам Сбербанка гибкий страховой продукт — полноценный онлайн-конструктор, по которому клиент сможет самостоятельно выбрать страховые риски исходя из собственных потребностей, при этом по программе необязательно страховать жизнь и здоровье. Клиент самостоятельно выбирает набор опций, и в зависимости от их количества меняется страховой тариф. Сейчас эта программа доступна в веб-версии Сбербанк Онлайн, в дальнейшем мы выведем её и в мобильное приложение. В первом квартале 2021 года мы также добавим к программе риск снижения оклада».

Плата за страхование зависит от срока и суммы страхования, а также от набора выбранных клиентом рисков: чем больше пакетов рисков, тем меньше тариф на один пакет. Сумма кредита, включая страховую защиту, будет отображаться в СберБанк Онлайн при подаче заявки на кредит. Программа доступна клиентам в возрасте от 18 до 65 лет.