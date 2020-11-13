Во Владивостоке автобусы № 5 и № 79 временно изменили свои маршруты

Два автобусных маршрута были изменены во Владивостоке: №5 и №79 Фото: Администрация Владивостока

Схемы движения автобусов во Владивостоке на маршрутах № 5 и № 79 изменены в качестве эксперимента. В тестовом режиме автобусы будут ходить по новым маршрутам до 30 декабря. В случае положительных откликов у пассажиров схемы станут постоянными, сообщила пресс-служба администрации Владивостока.

Автобус № 5 раньше ходил до Катерной, сейчас конечным остановочным пунктом маршрута стала «Окатовая». Также до введения изменений автобус шел через остановку «Причальная», сейчас поднимается на Черёмуховую.

Схема движения автобуса по маршруту №5 Фото: Администрация Владивостока

Автобусы маршруты № 79 ранее при движении с бухты Тихой в центр города проходили через улицы Харьковскую и Черемуховую. Сейчас они идут по улицам Олега Кошевого и Калинина прямо через Золотой мост. В центре с Золотого моста он сразу спускался на Светланскую, а теперь проходит через остановки «ТД Тихоокеанский», «ВГУЭС», «Фуникулер», «ТЦ Изумруд» и «Первая Речка».

Схема движения автобуса по маршруту №79 Фото: Администрация Владивостока

Все время пока автобусы будут курсировать в тестовом режиме, мониторинг пассажиропотока будут вести специалисты управления транспорта.

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