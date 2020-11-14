«Все поглотил огонь». Жуткими кадрами с приморской трассы поделился водитель

Огонь распространился на большую территорию Фото: принтскрин видео.

Огненное зарево, виднеющееся за несколько километров, напугало очевидцев. Один из автомобилистов поделился в сети страшным видео, снятым на объездной дороге Уссурийска. На кадрах отчетливо заметно, что горит не только лес, но и поля.

«Из года в год одно и тоже там», «Бедная животина», «Кошмар», – отмечают жители края.

Стоит отметить, что буквально в начале ноября в этой же местности был довольно крупный пожар. Специалисты напоминают, что находясь в лесу нужно быть осторожными с огнем. Сейчас в крае пожароопасный период.

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