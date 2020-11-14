Жара ненадолго вернулась в Приморье, синоптики обещают до +17 °С

В выходные погода порадует приморцев Фото: Милана СОКОЛ

Синоптики обещают крайне теплую для ноября погоду в эти выходные. По прогнозам специалистов, температура на 4 – 8 градусов будет выше средних многолетних значений. В ночные часы в различных районах края ожидается+6...-7 °С, днем столбики термометров поднимутся до +8...+17 °С.

В субботу и воскресенье над краем сохранится повышенный фон атмосферного давления.

– Субботний день будет солнечным, спокойным и теплым, суточные амплитуды температуры в континентальных районах могут достичь 15...20 °С, на побережье 7 — 10 °С. В воскресенье, 15 ноября, синоптические условия существенно не изменятся. Установившийся в средней атмосфере над югом Дальнего Востока широтный перенос воздушных масс будет способствовать сохранению теплой без существенных осадков погоде, – отметили специалисты портала «Примпогода».

14 ноября во Владивостоке небольшая облачность, осадков не ожидается. Ожидается ветер северо-западный, во второй половине южный умеренный. Воздух прогреется до +7...+9°C.

В Уссурийске сегодня небольшая облачность, без осадков. В городе будет дуть ветер западный, юго-западный умеренный. Температура составит +9...+11°C.

В Находке тоже переменная облачность, без осадков. При западном, юго-западном умеренном ветре, воздух прогреется до +8...+10°C.

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