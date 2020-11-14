Рост заболевших и новые потери. Еще три смерти за сутки от COVID-19 зарегистрированы в Приморье

Медики продолжают бороться с COVID Фото: Милана СОКОЛ

В Приморском крае продолжает расти число больных новой коронавирусной инфекцией, а вместе с этими увеличиваются и показатели смертности. 14 ноября краевой оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил актуальные данные. До победы над инфекцией еще далеко.

В минувшие сутки специалисты выявили еще 214 новых случаев болезни. С начала эпидемии в Приморье заболели 18 293 человека. И это лишь те, чей диагноз подтвержден официально. С болезнью не смогли справиться еще 3 местных жителя. Всего за последние 4 дня умерли 16 человек. За все время эпидемии коронавирус унес жизни 193 приморцев.

Из позитивных новостей – число выздоровевших пополнили 103 человека. А за все время удалось вылечиться 13 691 пациенту.

Напомним, в крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Чтобы защитить себя и близких специалисты призывают носить маски и соблюдать «социальную дистанцию».

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