«Пассажирка упала на спину, а он орал как черт». Скандал в автобусе Владивостока возмутил очевидцев

Конфликт возник в автобусе Владивостока Фото: принтскрин видео.

Неприятный инцидент произошел накануне в автобусе №64 во Владивостоке. Как уверяют очевидцы, водитель резко тронулся с остановки, не дождавшись пока люди займут места. В итоги одна из пассажирок упала на спину, после чего и началась словесная перепалка.

Как уверяет авто видео, история развернулась возле остановки общественного транспорта «Парк Победы».

– Началась заварушка. Причем, оба одной национальности, и перепалка была на их языке, и можно понять, что там одни ругательства. Другой женщине, которая стала его отчитывать, тоже нагрубил и орал, как черт, – поделился очевидец, подкрепив свои высказывания видео.

Разговор между водителем и пассажиркой велся исключительно на повышенных тонах. На кадрах действительно отчетливо слышно брань, поэтому звук пришлось заглушить.

Видео быстро распространилось по социальных сетях, пользователи которых просят нвести порядок в сфере пассажирских перевозок.

– Когда будет выполнено обещание по наведению порядка в сфере автопарка? Почему до сих пор в автобусных парках работают мигранты, а так же лица, которые утеряли национальные права, и получившие вдруг российские, после утери? Так же и с паспортами дела обстоят, – негодуют местные жители.

Напомним, в общественном транспорте Приморья то и дело происходят конфликты. Так, в октябре пассажирка выпала из автобуса, а перевозчик вдобавок проехал по ее ногам. Пострадавшая получила множественные ушибы и сотрясение мозга.

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