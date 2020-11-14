«Это карма, сама виновата»: владелица авто пытается найти скрывшегося участника ДТП в Приморье

Припаркованную машину повредил грузовик Фото: принтскрин видео.

В неприятной ситуации оказалось владелица минивэна в Приморье, машина которой оказалась припаркована с нарушениями. Хозяйка оставила Toyota на тротуаре, а вернувшись, обнаружила повреждения. Как оказалось, автомобиль задел микрогрузовик. Найти виновника, скрывшегося с места аварии, атолюбительница пытается через соцсети.

Получить всеобщую поддержку в интернете в этот раз пострадавшей стороне не удалось, хотя на видео с камеры наблюдения, установленной неподалеку, запечатлен момент столкновения. Дело в том, что подбитая машина стояла на тротуаре в районе Снеговой пади. Именно это и вызвало негодование подписчиков популярного автомобильного сообщества.

«Это карма за парковку на тротуаре. Мать с коляской по машине идти должна?», «Водитель грузовика молодец, надо было сильнее бить. Пусть знает, как на тротуаре ставить свой рисовоз», – отмечают комментаторы.

Нашлись и те, кто все же вступился за пострадавшую.

– А при чем здесь повредил машину и тротуар, штраф в 500 рублей или ремонт в 15000, разница ощутима, – высказываются более лояльные подписчики.

Сама же владелица надеется, что участник ДТП одумается и сможет решить вопрос полюбовно, до обращения в ГИБДД.

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