Липовый чиновник разводит на деньги бизнесменов в Приморье

Жители края оказываются обмануты из-за своей наивности Фото: pixabay.com

В Уссурийске активировались мошенники, которые придумали весьма хитрый способ развода местных жителей. В период пандемии, когда маски считаются ходовым товаром, неизвестные злоумышленники решили воспользоваться неблагоприятной эпидобстановкой. Представляясь высокопоставленными работниками местной администрации они делали крупные заказы на пошив средств индивидуальной защиты. После этого проворные заказчики обращались к бизнесменом с личной просьбой, во время выполнения которой особо наивные предприниматели лишались денег.

Как сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску, мошенники умело втирались в доверие к местным жителям. Звонок на сотовый поступал якобы от заместителя главы администрации Уссурийского городского округа. Чиновник предлагал ателье отшить крупную партию масок на очень выгодных условиях, гарантируя оплату всех расходников. После этого липовый специалист перезванивал руководству ателье с личной просьбой – выручить его и положить деньги на номера телефонов, естественно, обещая вернуть наличку при встрече.

На крючок попались несколько человек. Одна из пострадавших лишилась 6000 рублей. Предприниматели узнали, что это обман, лишь попав на прием к настоящим работникам администрации. После этого наивные жители города обратились в полицию. Стражам правопорядка предстоит выяснить, кто еще клюнул на подобный развод. Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что случаи телефонного мошенничества происходят все чаще.

– Полиция рекомендует гражданам, попавшим в такую ситуацию, перезвонить и уточнить, действительно ли разговор состоялся с тем человеком, чьим именем представился звонивший. О мошеннических действиях необходимо сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного — 102), – поделились специалисты.

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