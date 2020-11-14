Мощное массовое ДТП парализовало движение на приморской трассе в выходной

Авария спровоцировала многокилометровую пробку. Фото: dpscontrol

Серьезная авария осложнила движение на трассе в Приморье 14 ноября. В выходной день, когда многие жители устремились на природу подальше от города, дорога в районе Романовки оказалась частично заблокирована из-за серьезного ДТП. По предварительным данным, участниками аварии стали сразу 4 автомобилиста.

Разбитые транспортные средства заняли внушительную часть проезда, в итоге в считанные минуты образовалась пробка. Движение оказалось осложнено, как в направлении Находки, так и в сторону Владивостока.

Кто именно стал виновником происшествия, предстоит выяснить полицейским. Стоит отметить, что разметка на данном участке не позволяет совершать обгон. Однако судя по расположению машин, один из водителей пренебрег ПДД. Информация о пострадавших уточняется.

Кстати, именно сплошная разметка, которая нанесена практически повсеместно на отремонтированной трассе Артем – Находка – Порт Восточный вызвала нарекания у многих автолюбителей. Местные жители уверяют, что число серьезных ДТП только увеличилось с ее появлением. В правительстве края пообещали обследовать трассу и нанести в местах, где это позволяют правила, прерывистую.

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