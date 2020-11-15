Вот так ноябрь. Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на сегодня

В крае снова тепло и без осадков. Фото: pixabay.com

Приморье находится во власти поля пониженного атмосферного давления. Отсюда в регионе преимущественно без осадков. Дневные температуры воздуха +8 +13 градусов. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность и без осадков. Днем воздух прогреется до +10 +12 градусов. Ветер юго-восточный умеренный, во второй половине до сильного.

Переменная облачность сегодня и в Уссурийске. Как сообщают синоптики портала «Примпогода», осадки не ожидаются. Дневные температуры воздуха в пределах +11 +13 градусов. Ветер юго-западный, слабый до умеренного.

Преимущественно без осадков в Находке. Здесь переменная облачность. Днем +10 +12 градусов. Ветер слабый, во второй половине южный умеренный.