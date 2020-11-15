Свежая статистика Covid-19 в Приморье: плюс 211 зараженных и тревожная перспектива

Обнародована свежая статистика по коронавирусу в Приморье. Фото: Кристина ГРИН

Оперативный штаб обнародовал свежую статистику по заболеваемости коронавирусом в Приморье. Как гласят данные специалистов, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано еще 211 случаев заражения. В итоге на сегодняшний день с начала эпидемии заболели 18504 человека.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, окончательно победить болезнь за 24 часа удалось 115 пациентам. Всего с начала пандемии выздоровели 13 806 жителей Приморья.

К сожалению, вторая волна коронавируса оказалась намного агрессивнее первой. Уже на протяжении нескольких недель статистика по заболеваемости ежедневно выдает показатели с двумя нулями. Увеличивается и число летальных исходов. На сегодняшний день от инфекции скончались 193 человека.

Напомним, что в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Он предполагает соблюдение социальной дистанции в местах массового пребывания людей, а также обязывает всех без исключения носить маски.

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