«Пока есть такие люди, мир будет существовать»: житель Владивостока спас кошку и стал героем в сети

Поступок неизвестного мужчины теперь обсуждают в сети. Фото: @primorye_online.

Умилительная история случилась во Владивостоке накануне. Сумерки. На Фадеева, 6 люди услышали тревожное мяуканье, которое доносилась с высоты дерева. Оказалось, что кошка залезла туда и, судя по «крику о помощи», не может самостоятельно выбраться из заточения. На помощь животному пришел неравнодушный случайный прохожий. Неизвестный мужчина сам залез на дерево и смог подобраться к кошке. В это время там «на берегу» была организована настоящая спасательная операция. Люди растянули одеяло, чтобы кошка смогла безопасно приземлиться и не покалечить себя.

Несколько минут напряженного ожидания, за которым последовали радостные крики очевидцев: «Вот, молодец», «Есть!», «Ура, поймали».

Свидетели умилительного события почувствовали себя героями доброго советского фильма, в котором люди спешат на помощь всем нуждающимся.

Тем временем, те, кто не увидел все своими глазами, а узнал о произошедшем через социальные сети, не скупились на комментарии.

Преобладающее большинство выразило мужчине огромную благодарность за большое и чистое сердце.

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