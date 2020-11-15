«Как после войны»: в Приморье найден двор из «19 века»

Пользователи сети обсуждают двор в Находке. Фото: @nhk__24.

Забавное видео появилось на просторах интернета. В центре внимания на этот раз приморский город Находка. Местный житель впервые побывал на одной из улиц и опешил. Увиденное на Нахимовском, 39, оставило неизгладимое впечатление.

«Тут конечно, дорога жесть. Не был тут ни разу. Такое увидеть в 21 веке, конечно. Тут спуск такой и ямы такие. Площадка детская – какой-то ужас. Как 19 век попал» - эмоционально рассказывает об увиденном автор видео.

Но вот те, кто живет в Находке уже давно поспешили успокоить мужчину, мол, так двор выглядел еще 20 лет назад, поэтому нечему тут удивляться.

Другие же пользователи сети отреагировали на кадры также, как и автор. Были и те, кто резюмировал после увиденного - «как после войны».

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