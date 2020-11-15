«Первый раз, и сразу золото»: Приморье забрало гран-при в архитектурном фестивале в Москве

Приморье впервые принимало участие в этом фестивале. Фото: министерство строительства Приморского края.

Приморский край принял участие в XXVIII Международном архитектурном фестивале «Зодчество», который проходил в Москве. Регион не просто принял участие, а забрал «золото». Кстати, для региона это был дебют. В итоге эксклюзивным «морским» проектам Приморья члены жюри дали наивысшую оценку.

Как сообщает пресс-служба правительства, на выставке в Гостином дворе были презентованы проекты по реконструкции парка Минного городка и развития набережной Амурского залива, жилого комплекса на полуострове Де-Фриз. Больше всего у гостей мероприятия интерес вызвал «морской» проект, который включает в себя комплексное малоэтажное освоение острова Елена.

В итоге Приморский край заполучил золотой знак «Зодчество» - наивысшая награда выставки. Удалось даже опередить прошлогодних фаворитов - Санкт-Петербург и Республику Татарстан.

- Первый раз на фестивале и сразу «золото». Это стопроцентный результат! – поделился впечатлениями главный архитектор Приморья Александр Котляров.

Стоит отметить, что XXVIII Международный архитектурный фестиваль «Зодчество» проводили в Москве. Проходило мероприятие с 11 по 13 ноября. Кроме деловой программы, выставочных спецпроектов, инсталляций, в него вошли конкурсы по двум номинациям: «Зодчество» и Национальной премии «Лучший интерьер».

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