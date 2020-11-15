Власти рассказали, когда изменят сплошную разметку на трассе Артем-Находка

После появления разметки автомобилисты начали писать жалобы в сети. Фото: Правительство Приморского края

Дорожники изменят сплошную разметку на прерывистой трассе Артем-Находка. Скорректировать придется линии на тех участках дороги, где это возможно с учетом всех норм безопасности дорожного движения. И, как сообщает пресс-служба правительства региона, сделано это будет до 25 ноября.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства рассказали о том, что разметка на отремонтированной трассе была нанесена в соответствии с утвержденным проектом. Только вот непрерывистая сплошная линия, которая проходит практически по всей дороге, стала поводом для массы нареканий со стороны приморских автомобилистов. Они писали жалобы в том числе и на странице губернатора Приморья Олега Кожемяко. Реакция не заставила себя долго ждать.

- В связи с этим министерством по договоренности с специализированной компанией, занимающейся диагностикой и обследованием автомобильных дорог, проводятся обследования участков этой трассы. В тех местах, где возможно изменить сплошную линию разметки на прерывистую , не противореча безопасности дорожного движения, это будет сделано, – уточнили в ведомстве.

К 25 ноября новая разметка уже должна появиться.

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