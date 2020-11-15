«Сердце не выдержало»: умер 10-летний Ваня из Находки, на лечение которого всем миром собрали 16 миллионов рублей

У Вани диагностировали SCID - тяжелый комбинированный иммунодефицит. Фото: Татьяна Тарада.

Печальная весть пришла из израильской клиники – скончался 10-летний Ваня Чижиченко из Находки. В шесть лет ему поставили страшный диагноз - тяжелый комбинированный иммунодефицит. Болезнь более известная, как SCID или синдром мальчика в пузыре. Ребенок выглядел истощенным, ему срочно требовалась операция по трансплантации костного мозга. Только вот никто из приморских специалистов не согласился браться за такую работы – случай сложный, а шанс на чудесное спасение – призрачный. Попытаться помочь Ване согласились лишь в клинике Израиля.

«Клуб добряков» тогда открыл сбор средств, чтобы дать возможность ребенку выжить. Сумма требовалась немалая – 16 миллионов рублей. Но, как показывает опыт благотворительной организации, в мире много хороших и добрых людей. Деньги были собраны за рекордные сроки, и Ваня полетел на операцию. К сожалению, после всего случившегося у него не выдержало сердце. Как сообщают специалисты, его организм был изношен. Полтора часа врачи пытались реанимировать ребенка, но все тщетно.

О том, что Вани больше нет, сообщили на странице благотворительной организации «Клуб добряков».

Редакция «Комсомольской правды» выражает глубокие соболезнования родным и близким Вани Чижиченко.

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