Эгершельд украсил новый стадион

Реконструкцию стадиона провели буквально за несколько месяцев. Фото: Евгений Кулешов

На улице Ялтинской во Владивостоке праздник – возле 39-й школы завершилась капитальная реконструкция стадиона. Здесь появилось футбольное поле с искусственной травой, беговые дорожки с прорезиненным покрытием, спортивные тренажеры, площадка для игры в баскетбол и волейбол, детский игровой комплекс и даже небольшая зона для игры в сквош.

Все это будет доступно и для учеников школы, и для всех желающих местных жителей.

- Планируем уже с понедельника, 16 ноября, проводить на стадионе, если позволит погода, уроки физкультуры. А вечером и рано утром, до начала занятий, приглашаем на спортплощадку жителей близлежащих домов. Все они тоже с нетерпением ждали ее открытия, - сообщила директор школы № 39 Наталья Севостьянихина.

Стадион будет открыт с 6 до 8 часов и с 19 до 21 часа, летом – до 22 часов.

Реконструкцию провели в рекордные сроки. Работы на объекте начались минувшим летом, а уже в ноябре подрядчик - ООО «Элит Строй Альянс» - отчитывался о завершении.

- Объект полностью завершен и готов принимать будущих чемпионов, - рассказал Юрий Соловьев, один из учредителей компании, выигравшей электронные торги. – Считаю, что сегодня это один из лучших школьных стадионов. Со своей стороны сделали всё возможное, чтобы он соответствовал всем требованиям безопасности.

Подрядная организация, проводившая работы на стадионе, вручила школе подарок – компактную снегоуборочную машину. Она специально предназначена для уборки снега на спортивных объектах.

Глава Владивостока Олег Гуменюк, лично контролировавший ход строительства, дал поручение специалистам муниципального предприятия «Содержание городских территорий» провести озеленение территории. В результате школьный двор украшают несколько елей, липа и 70 кустов кизильника.

КСТАТИ

В июне во Владивостоке завершилось строительство двух стадионов в Советском районе - возле школ № 58 и 60. А на улице Казанской строится современный спорткомплекс.

- Делаем многое для того, чтобы взрослые и дети могли заниматься спортом в комфортных условиях, – не раз отмечал в своих выступлениях глава города Олег Гуменюк. - Строим пришкольные стадионы, современный спорткомплекс возле школы №6, придомовые спортплощадки. Еще больше работ запланировали на будущее.