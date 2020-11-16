Без осадков, но ветрено. Синоптики уточнили прогноз в Приморье в начале новой недели

В крае сегодня без осадков Фото: Милана СОКОЛ

Специалисты портала «Примпогода» уточнили, чего ждать от природы в начале новой рабочей недели. После аномально теплых выходны температура в крае пошла на понижение. Погоду 16 ноября определяет поле повышенного давления. Осадков не прогнозируется. Ожидается ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный. Воздух прогреется до 0...+8°C.

Во Владивостоке в понедельник небольшая облачность, без осадков. При северо-западном, северном сильном ветре, температура составит +4...+6°C.

В Уссурийске сегодня небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Ветер западный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +4...+6°C.

В Находке 16 ноября переменная облачность, без осадков. Будет дуть ветер северо-западный, северный умеренный. Столбики термометров поднимутся до +6...+8°C.

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