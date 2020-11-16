«Первый пошел, сезон открыт»: в пригороде Владивостока веселая компания утопила авто

Машина застряла в районе бухты Муравьиная Фото: принтскрин видео.

Тянут, потянут, а вытянуть не могут – напрашивается фраза, глядя на попытку спасения авто, застрявшего в море. История развернулась в районе бухты Муравьиная, однако для чего экипажу понадобилось испытывать машину на прочность – остается за кадром. По словам очевидцев, компания была в приподнятом настроении, возможно, даже слишком.

Для чего кроссовер заехал на сам пляж – тоже неизвестно, однако неудачный маневр закончился не лучшим образом. Машина хоть и провалилась не по крышу, но изрядно вымокла в соленой воде.

«Это же старинное ежегодное владивостокское развлечение – топить машины, сезон открыт», «Видимо искал первый лед», «Может хотели красивенько... Рассвет, брызги морские из под колес...», «Да пусть лучше море чем дорога общего пользования», «Ну все, через полгода от корейца одна труха останется, соленная вода его сожрет», «Я к велику бережнее отношусь», – делятся подписчики популярного автомобильного сообщества.

В итоге на помощь к застрявшему кроссоверу поспешил водитель джипа. Общими усилиями машину удалось вызволить из пучины.

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