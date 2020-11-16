Полиция в Приморье изъяла у двоих браконьеров почти полтысячи особей трепанга

В Хасанском районе Приморье полиция задержала двух браконьеров, добывавших трепанг. Фото: пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району.

В Хасанском районе Приморья полиция задержали двоих мужчин подозреваемых в незаконном вылове водных биологических ресурсов.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что с мая по октябрь на территории Зарубинского поселения группа нарушителей закона по предварительному сговору незаконно добывала трепанга.

Браконьеров взяли с поличным: полицейские обнаружили при них 473 особи «морского огурца». По подсчетам специалиста-ихтиолога, экологический ущерб, причиненный незаконной деятельностью, превысил 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенные группой лиц по предварительному сговору». По этой статье собиратели трепанга могу лишиться свободы на срок до 5 лет.

Во время проведения второго этапа операции «Путина-2020» на территории Хасанского района с конца сентября полиция совместно с представителями других силовых структур провела около 80 рейдов. Изъято 234 особи осенней кеты, около 20 литров красной икры, а также более 400 метров ставных сетей и других орудий улова. Возбуждено 25 уголовных дел по статье 256 УК РФ.

У незаконных ловцов было изъято 473 особи терпанга. Фото: пресс-служба ОМВД России по Хасанскому району

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