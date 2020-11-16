Коронавирус в Приморье: еще один человек умер от новой болезни

За сутки в Приморье выявлено еще 215 случаев инфицирования коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Общее количество инфицированных коронавирусом в Приморье с начала эпидемии достигло отметки — 18719 человек. По данным опубликованным правительством региона за минувшие сутки было выявлено 215 новых случаев заражения COVID-19.

13895 человек в крае на сегодня уже вылечились от новой болезни. За последние сутки врачи сняли диагноз с 89 жителей Приморья.

От коронавируса в крае умер еще один человек. Всего от COVID-19 на данный момент официально зарегистрировано 194 летальных исходов.

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