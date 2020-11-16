Виновник ДТП в Артеме скрылся с места происшествия, но уехал недалеко

Водитель машины Toyota Cresta в Артеме скрылся с места ДТП, но вскоре не справился с управлением и съехал с дороги. Фото: пресс-служба отдела МВД России по городу Артему

В Артеме в районе дома № 65 по улице Кирова произошло дорожно-транспортное происшествие. На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Полицейские выяснили, что водитель автомашины Toyota Cresta не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущей машины, из-за чего произошло столкновение с автомашиной Nissan March. Хотя в результате аварии никто не пострадал, но виновник инцидента с места происшествия скрылся.

Однако далеко беглецу уйти не удалось: мужчина не справился с управлением и совершил съезд с дороги. 37-летний житель Артема был задержан и доставлен в отдел полиции. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданин отказался.

Нарушитель правил получил от полиции сразу четыре административных протокола: «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся», «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона» и «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

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