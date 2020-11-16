Вора-карманника задержала полиция во Владивостоке

Житель Владивостока попался на краже у пассажирки автобуса кошелька и смартфона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция во Владивостоке задержала вора-карманника, «работавшего» в общественном городском транспорте.

Заявление о краже в автобусе поступило в дежурную часть отдела полиции № 1 (Ленинский район) от 35-летней горожанки. Женщина, выйдя из транспорта, обнаружила пропажу кошелька и дорогого смартфона. Общий ущерб потерпевшая оценила в 72 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнего местного жителя. В отделе полиции он признался в этой краже и еще двух аналогичных преступлениях. Так, мужчина, находясь в маршрутном автобусе, вытащил у пенсионера из заднего кармана брюк портмоне с деньгами, а также похитил смартфон у другой горожанки.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Владивостоку, против подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем». Карманник может попасть за колючую проволоку на срок до 5 лет. Сейчас полиция проверяет гражданина на причастность к другим преступлениям.

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