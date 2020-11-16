Налоговые отчисления АО «Восточный Порт» за 9 месяцев 2020 года превысили 2 млрд рублей

Крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт» за 9 месяцев 2020 года перечислил в бюджеты всех уровней более 2 млрд рублей (около 600 млн рублей по итогам 3 квартала). В федеральную казну направлено свыше 200 млн рублей, в региональный и местный бюджеты — более 1,4 млрд рублей, ещё около 455 млн рублей составили отчисления во внебюджетные фонды.

АО «Восточный Порт» является крупнейшим предприятием Находкинского городского округа и традиционно входит в пятерку «якорных» налогоплательщиков Приморского края. По итогам 2019 года общие бюджетные отчисления предприятия составили около 2,7 млрд рублей. Из них почти две трети – 1,84 млрд рублей – в казну края и муниципалитета.

Помимо крупных налоговых отчислений в бюджеты всех уровней АО «Восточный Порт» реализует собственные проекты социальной направленности на территории Врангеля, Находки и Приморья. В 2020 году Порт оказал системную поддержку мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Победы, борьбой с распространением COVID-19, помощью социально-незащищённым слоям населения, а также с реализацией программ социального развития Фонда «Восточный Порт» в области здравоохранения, образования, культуры, спорта, поддержки материнства и детства. На эти цели за 9 месяцев 2020 года компания перечислила свыше 52,7 млн руб.

В рамках своей социальной стратегии АО «Восточный Порт» оказывает материальную поддержку работникам предприятия и членам их семей. В частности, это ежемесячные компенсационные выплаты, предусмотренные коллективным договором компании с сотрудниками, санаторно-курортное лечение, путевки в детские оздоровительные лагеря, организация культурно-массовых и спортивных мероприятий. Общий объем направленных средств за 9 месяцев 2020 года составил более 53,3 млн рублей.

– Современная социальная политика нашей компании – это не только высокие зарплаты, социальные гарантии, комфортные и безопасные условия на производстве, но и инвестиции в развитие территории, на которой мы ведем свою деятельность. Мы понимаем, что для привлечения и удержания квалифицированных специалистов важно создавать привлекательные условия для жизни. Поэтому созданный нами фонд реализует 12 программ комплексного социального развития, охватывающих наиболее значимые сферы жизни людей, – подчёркивает управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.