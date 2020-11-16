Приморская паралимпийская команда по регби отправлена на Чемпионат

«Единая Россия» по поручению губернатора Приморского края, главы регионального отделения Партии Олега Кожемяко профинансировала поездку приморской сборной команды по регби на колясках на Чемпионат России. Он проходит в Евпатории с 16 по 22 ноября.

Как рассказал глава владивостокского отделения Партии, депутат Заксобрания Александр Щербаков, поддержка паралимпийцев - это честь для него, как представителя социально ответственного бизнеса и политика.

«Приморские паралимпийцы своим примером показывают, что жизнь безгранична в своих возможностях, в ней нельзя останавливаться и сдаваться. Для городского отделения Партии поддержка паралимпийцев - это очередной шаг в стратегии добрых дел, которые необходимо сделать, чтобы качество жизни и комфортность проживания были одинаково высокими для всех приморцев без исключения», - прокомментировал Щербаков.

Он также подчеркнул, что не сомневается в успехе приморских регбистов. Подготовка к Чемпионату России добавила им собранности и азарта. Как говорят сами игроки, регби- игра жесткая и контактная, в ней много столкновений, и падений, но ограниченные возможности – не преграда для настоящего спортсмена.

С просьбой профинансировать поездку в Крым команды из 9 человек спортсменов-колясочников и сопровождающих лиц обратился к Олегу Кожемяко президент общества инвалидов-спинальников «Ковчег», президент Приморской Федерации спорта лиц с ПОДА, тренер команды Приморского края по регби на колясках Артем Моисеенко. Он отметил, что Министерство спорта Правительства ПК выделяет средства, чтобы арендовать зал для тренировок, закупило игровые коляски, неоднократно оплачивало перелёт на соревнования. Из-за коронавируса весь 2020 год спортсмены не принимали участие в выездных соревнованиях. Участие в Чемпионате России в Крыму - хорошая возможность еще раз рассказать о сильных духом параспортсменах из Приморья.

«В душе большая радость, что в Приморье есть такие неравнодушные и деятельные люди. «Единая Россия», глава Партии и региона поняли наши проблемы и стремления, и вот мы отправляемся на Чемпионат России. Заряжены на победу, планируем войти в тройку сильнейших команд страны. Ребята крепкие, выносливые, мы активно тренировались, не оставляли надежды на участие в Чемпионате России», - рассказал тренер команды Артем Моисеенко.

Поддержка и интеграция людей с инвалидностью для более полного участия их в культурной, творческой и спортивной жизни является одним из приоритетов Правительства Приморского края и регионального отделения партии «Единая Россия».

Напомним, в сентябре Партия взяла на себя также командировочные расходы жительницы Приморья, принявшей участие в международном конкурсе красоты для людей с ограниченными возможностями. Тогда наша землячка, мама троих детей Ольга Телякова из п. Новый Надеждинского района победила в пятом Международном конкурсе красоты и таланта среди девушек и женщин на инвалидных колясках «Невская Краса 2020» в Санкт-Петербурге, взяв главный приз в номинации «Леди очарование». Партия взяла на себя командировочные расходы и тем самым помогла маме троих детей ярко о себе заявить.