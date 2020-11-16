Массовых ограничений в учебных заведениях Приморья вводить не планируется

В школах Приморья началась новая учебная четверть Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Приморья начались занятия после завершения продленных в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в крае каникул.

О том, что с началом новой четверти в учебных заведениях региона должны быть усилены меры по недопущению распространения ОРВИ и коронавирусной инфекции заявил губернатор Олег Кожемяко сегодня, 16 ноября.

— Понятно, что люди устали, что внимание ослабляется, но соблюдать масочный режим следует неукоснительно. Кроме того, сегодня школьники приступили к занятиям. Главная задача — не допускать вспышек заболеваемости в школах и дошкольных учреждениях. Любые очаги должны быть оперативно локализованы. Массовых ограничений в учебных заведениях вводить не планируем, — сказал глава Приморья.

Не ожидается введение массовых ограничений и в дошкольных учреждениях края, сообщила пресс-служба правительства Приморья.

По информации территориального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Приморье зафиксировано 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, нарастающим итогом — 18719.

В Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14