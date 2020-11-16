Ветеринарные клиники Приморья оснащают новой медицинской техникой

Новая техника для обследования животных появится в ветклиниках Приморья Фото: Артем КИЛЬКИН

Современное медицинское оборудование устанавливают во всех 13 краевых ветеринарных учреждениях Приморья. Об этом сообщили представители краевой государственной ветеринарной инспекции.

«Уже в ближайшее время жители края смогут обследовать своих домашних животных на высокотехнологичном оборудовании — новых УЗИ-аппаратах, рентгенах. На эти цели в региональном бюджете предусмотрен 41 миллион рублей», — говорится в сообщении.

По мнению специалистов, новая техника позволит значительно улучшить качество обслуживания граждан, имеющих домашних питомцев.

Также сообщается, что в ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных во Владивостоке установлен единственный в Приморском крае компьютерный томограф. Полученные снимки, сделанные аппаратом под разными углами, можно обработать на компьютере и получить реальную картину внутреннего повреждения.

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