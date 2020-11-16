«Красные приливы» нетипичные для ноября наблюдают жители Владивостока

"Красный прилив" в бухте Новик на острове Русском во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

На побережье бухты Новик на острове Русский местные жители стали свидетелями необычных «красных приливов». Само явление, когда морские волны окрашиваются в различные оттенки красного цвета из-за цветения микроводорослей, нередко для Приморья. Однако наблюдают его весной и летом, когда вода достигает определенных температур.

«С одной стороны это обычное явление — красные приливы. В этом году необычно то, что это произошло осенью. Обычно она (водоросль) в весенне-летний период концентрируется в большом количестве, а ветра, которые дуют в сторону берега, ее нагоняют. Изменение сроков продолжительности и интенсивности красных приливов произошло из-за климата», — пояснила ИА PrimaMedia руководитель Центра мониторинга вредоносных водорослей национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова.

По мнению ученого, в данном случае жители края наблюдают цветение водоросли Ночесветки (Noctiluca), которая для человека не представляет опасности, как, например, токсичные «красные приливы», случившиеся недавно у берегов Камчатки.

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