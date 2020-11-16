Мэрия Владивостока: снегоуборочная техника и реагенты к зиме готовы

Для нужд дорожного предприятия Владивостока закупается 117 единиц новой техники. Фото: Евгений Кулешов

О готовности муниципальной техники к зимнему периоду во Владивостоке сообщили представители муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ).

Всего для работы зимой на улицах города подготовлено 163 единицы техники, 125 из них предназначены для уборки снега: малые комбинированные машины для сметания снега, трактора-щетки, роторные погрузчики, пескоразбрасыватели, машины с отвалами и для нанесения жидкого химреагента.

Сообщается, что СГТ закупило необходимое количество реагентов, соли и песка. Сейчас часть запасов уже приготовлена к немедленному использованию, если случится снегопад.

— К работам мы готовы приступить в любой момент, — заявил начальник транспортного цеха СГТ Николай Носонов.

Для дорожной снегоуборочной техники разработаны схемы курсирования по улицам Владивостока. Как и в предыдущие годы, в первую очередь обрабатывать противогололедными материалами будут спуски-подъемы на основных проездах и дороги, по которым ходит общественный транспорт.

Для оперативности проведения работ техника будет распределена по местам базирования в каждом из районов города.

Очищать от снега и льда пешеходные зоны, лестницы и переходы, помимо сотрудников СГТ, будут представители подрядных организаций, с которыми мэрия заключила контракты. Вручную и с помощью малой коммунальной техники они будут группами работать в Ленинском, Первомайском и Фрунзенском районах, включая село Береговое.

Управляющие компании также должны позаботиться о приобретении инвентаря, противогололедных материалов и выделении работников на уборку своих территорий.

«Совместно с ГИБДД будут приниматься решения об ограничении движения во время непогоды на самых опасных участках. Традиционно это спуск на улице Капитана Шефнера и трасса Седанка — Патрокл. В случае необходимости возможно введение ограничений на въезд в город и передвижение большегрузного транспорта. Каждое такое решение будет приниматься на заседании оперативного штаба, который работает во Владивостоке в период непогоды», — сообщили представители городского управления дорог и благоустройства.

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