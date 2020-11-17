Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Под усиленным контролем за здоровьем детей: во Владивостоке стартовала вторая учебная четверть.

Во всех 78 муниципальных общеобразовательных учреждениях Владивостока после продленных каникул стартовала вторая учебная четверть
Михаил СМАГИН
КомментироватьОставить комментарий
Ученики сели за парты во всех 78 школах приморской столицы. Фото: VLC.ru

Ученики сели за парты во всех 78 школах приморской столицы. Фото: VLC.ru

16 ноября учащиеся сели за парты, при этом в школах сохраняется повышенный контроль за здоровьем детей и педагогов.

Как рассказали специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования, в школах усилены меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

- На входе в образовательные учреждения сотрудники и учащиеся проходят обязательную термометрию бесконтактными термометрами. В случае выявления повышенной температуры данные вносятся в соответствующий журнал, а людей до приезда врача помещают в изоляторы, которые обустроены в медицинских кабинетах школ. В условиях распространения коронавирусной инфекции в школах запрещены массовые мероприятия, а также посещение учреждений родителями и посторонними лицами. Все эти меры принимаются для безопасности пребывания детей в школах, - отметила и.о. начальника отдела общего образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования Антонина Николаева.

За каждым классом сейчас закреплен отдельный кабинет, где дети проводят весь учебный день. Исключения составляют только кабинеты технологии, изобразительного искусства, физики, химии и спортивный зал. Все сотрудники обязаны соблюдать масочный режим: учителям необходимо носить индивидуальные средства защиты во внеурочное время, работникам пищеблоков и столовых – весь рабочий день.

Школьные каникулы начались во Владивостоке 2 ноября и должны были завершиться еще неделю назад, но отдых пришлось продлить в связи с ростом заболеваемости среди детей и педагогов. Такое решение приняла администрация Владивостока, а также главы еще нескольких крупных муниципалитетов Приморья.

- Во время каникул во всех учреждениях был выполнен комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий. Была проведена генеральная уборка всех помещений с применением дезинфицирующих средств. Особое внимание при этом было уделено столовым и пищеблокам. В тех образовательных учреждениях, где были выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией, санитарной службой города была проведена дополнительная обработка помещений и поверхностей, - добавляет Антонина Николаева.

На карантине на сегодняшний день остаются 18 классов из 9 школ города. При этом в последний день учебы перед каникулами эта цифра была в разы больше – тогда на дистанционном обучении находились 169 классов из 39 образовательных учреждениях.