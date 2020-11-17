Под усиленным контролем за здоровьем детей: во Владивостоке стартовала вторая учебная четверть.

Ученики сели за парты во всех 78 школах приморской столицы. Фото: VLC.ru

16 ноября учащиеся сели за парты, при этом в школах сохраняется повышенный контроль за здоровьем детей и педагогов.

Как рассказали специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования, в школах усилены меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

- На входе в образовательные учреждения сотрудники и учащиеся проходят обязательную термометрию бесконтактными термометрами. В случае выявления повышенной температуры данные вносятся в соответствующий журнал, а людей до приезда врача помещают в изоляторы, которые обустроены в медицинских кабинетах школ. В условиях распространения коронавирусной инфекции в школах запрещены массовые мероприятия, а также посещение учреждений родителями и посторонними лицами. Все эти меры принимаются для безопасности пребывания детей в школах, - отметила и.о. начальника отдела общего образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования Антонина Николаева.

За каждым классом сейчас закреплен отдельный кабинет, где дети проводят весь учебный день. Исключения составляют только кабинеты технологии, изобразительного искусства, физики, химии и спортивный зал. Все сотрудники обязаны соблюдать масочный режим: учителям необходимо носить индивидуальные средства защиты во внеурочное время, работникам пищеблоков и столовых – весь рабочий день.

Школьные каникулы начались во Владивостоке 2 ноября и должны были завершиться еще неделю назад, но отдых пришлось продлить в связи с ростом заболеваемости среди детей и педагогов. Такое решение приняла администрация Владивостока, а также главы еще нескольких крупных муниципалитетов Приморья.

- Во время каникул во всех учреждениях был выполнен комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий. Была проведена генеральная уборка всех помещений с применением дезинфицирующих средств. Особое внимание при этом было уделено столовым и пищеблокам. В тех образовательных учреждениях, где были выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией, санитарной службой города была проведена дополнительная обработка помещений и поверхностей, - добавляет Антонина Николаева.

На карантине на сегодняшний день остаются 18 классов из 9 школ города. При этом в последний день учебы перед каникулами эта цифра была в разы больше – тогда на дистанционном обучении находились 169 классов из 39 образовательных учреждениях.