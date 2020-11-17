Завершены поиски без вести пропавшей 20-летней Алины Ладыченко из Приморья

Искали девушку больше 60 дней. Фото: pixabay.com

20-летняя Алина Ладыченко пропала 15 сентября 2020 года. Девушка просто вышла из своего дома, который находится в селе Вишневка в Спасском районе, и исчезла. Алина просто не вернулась домой ни через день, ни через два. Никто не знал, где она находится и все ли с ней в порядке. Родные забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска».

Активисты разместили информацию о пропаже Алины в сети. Вместе с фотографией девушки на странице организации были указаны и ее приметы. Волонтерам рассказали о том, что рост Алины 165-175 сантиметров, она худощавого телосложения, у нее цыганская внешность, черные волосы до лопаток, висок с левой стороны выбрит. А вот выяснить, во что была одета девушка в день пропажи так и не удалось.

Шли недели. За ними месяцы. На дворе уже ноябрь. У многих пользователей сети уже не было надежды на то, что девушка вообще жива. И вот спустя больше 60 дней безызвестности волонтеры сообщили о том, что поиски 20-летней Алины завершены. К счастью, повод для этого радостный – ее нашли живой и невредимой.

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