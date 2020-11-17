Затишье перед бурей. Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Владивостока до дня «Х»

Во Владивостоке сегодня без осадков. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода в Приморском крае находится во власти поля повышенного давления. Отсюда в регионе без осадков. Но вот в конце дня местами возможны слабые осадки. По прогнозам синоптиков портала «Примпогода», дневные температуры воздуха будут варьироваться в пределах -2 +9 градусов. Ветер южный слабый до умеренного.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность и без осадков. Днем воздух прогреется до +6 +8 градусов. Ветер южный слабый до умеренного, во второй половине дня до сильного.

Переменная облачность во вторник ожидается и в Уссурийске. А вот здесь вечером возможен дождь. Дневные температуры +6 +8 градусов. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного.

В Находке без осадков. В городе прогнозируется переменная облачность. Днем до +7 +9 градусов. Ветер южный слабый до умеренного.

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