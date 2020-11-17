«Это выживший из группы Дятлова?»: нечто засняли в старом дворике ГУМа во Владивостоке

Жители Владивостока гадают, что же на самом деле попало в объектив камер видеонаблюдения. Фото: принтскрин видео.

«Сегодня вечером в новостной повестке мы начали замечать странные сообщения о том, что в нашем дворике рядом с указателем к новому сериалу «Перевал Дятлова» видели какого-то странного мужчину, медленно двигающегося в направлении к указателю, будто он взбирается по горе. Мы решили проверить камеры видеонаблюдения и заметили кое-что очень странное, при первом просмотре записи у нас просто начала «лагать» программа, некоторые кадры повторялись и двоились. Мы записали быстро видео, чтобы передать нашим ответственным сотрудникам, и решили поделиться с вами» - такой таинственные пост появился на официальной странице старого дворика ГУМ в сети.

Публикация включала в себя не только текстовое сообщение, но и само «паранормальное» видео. На нем, действительно, много вопросов к поведению мужчины. Пользователи интернета тут же отреагировали на публикацию. Меньше, чем за сутки видео набрало почти 8 тысяч просмотров и десятки комментариев.

Жители дальневосточной столицы не скупились на то, чтобы высказать свое мнение. Они разделились на два фронта. Часть людей изощрялась в шутках – даже Рен-Тв упомянули. Другая также в шутливой форме высмеяла работу маркетологов, которые таким образом хотели привлечь внимание к сериалу.

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