В Уссурийске и Находке открылись амбулаторные инфекционные центры

Еще два АИЦ открылись в Приморском крае: в Находке и Уссурийске Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще в двух городах Приморья открылись амбулаторные инфекционные центры для приема людей с признаками инфекционных заболеваний и температурой. Теперь больные могут обратиться за помощью в АИЦ Уссурийска и Находки.

В Уссурийске центр работает по адресу: Володарского, 98, в рабочие дни с 8 до 20 часов, в выходные — с 8 до 18 часов.

- Цель таких центров – обеспечить пациентам доступность оказания медицинской помощи. В связи с высокой нагрузкой на поликлиники, не всегда бригады успевают приехать оперативно на вызов. АИЦ – это альтернатива для тех пациентов, кто готов прийти к врачу самостоятельно. Пациентам с температурой 38 градусов и выше, следует вызвать врача на дом, – рассказал главный врач Уссурийской центральной городской больницы Андрей Скирута.

В Находке специализированный круглосуточный центр для оказания медицинской помощи пациентам с температурой и симптомами респираторных инфекционных заболеваний заработал по адресу: Дзержинского, 5.

- Находкинский АИЦ соответствует всем нормам и требованиям, предъявляемым для работы с инфекционными пациентами. В центр могут обращаться жители Находкинского городского округа, не зависимо от прикрепления к той или иной поликлинике, в том числе ФМБА России. Мы прорабатываем вопрос организации специальных автобусных маршрутов для бесплатной доставки пациентов из микрорайонов города. Они начнут курсировать в ближайшее время, – прокомментировала открытие центра главный врач Находкинской горбольницы Альфия Семенюк.

Как сообщает пресс-служба правительства края, отличие АИЦ от поликлиники для пациентов с симптомами инфекционного заболевания в том, что в одном месте пациент проходит осмотр, сдает сразу все необходимые анализы, получает лист назначения и отправляется на домашнее лечение под дистанционный контроль врача.

В «красной» зоне центров оборудованы кабинеты для приема больных, процедурная для забора биоматериалов на исследования, кабинеты ЭКГ и рентгенографии, в «чистой» зоне — ординаторские, колл-центр, комнаты для отдыха персонала. Переходы оснащены шлюзами для обеспечения противоэпидемической безопасности.

Идя на прием к врачу, нужно взять с собой полис ОМС и паспорт. Предварительная запись необязательна. АИЦ предназначены только для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний. Граждане с другими жалобами по-прежнему принимаются в плановом режиме в поликлиниках.

На данный момент в городах края работают девять АИЦ. В ближайшие дни центры откроются в Спасске-Дальнем, Арсеньеве и Лесозаводске.

Адреса АИЦ в Приморском крае.

Владивостокская поликлиника № 6 — ул. Черемуховая, 32. Круглосуточно

Владивостокская поликлиника № 9 — ул. Адмирала Горшкова, 3. Круглосуточно

Владивостокская поликлиника № 1 по трем адресам: Комсомольская, 7, Котельникова, 10, Леонова, 21. С 8 до 20 часов.

Владивостокская поликлиника № 3 — ул. Светланская, 131. С 8 до 20 часов.

Артемовская городская больница — ул. Партизанская,18. С 8 до 20 часов.

Уссурийская центральная городская больница — ул. Володарского, 98. С 8 до 20 часов.

Находкинская городская больница — ул. Дзержинского, 5. Круглосуточно.

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