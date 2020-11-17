Во Владивостоке лихач протаранил авто у супермаркета и скрылся

Авария произошла рядом с супермаркетом Фото: принтскрин видео.

В неприятной ситуации во Владивостоке оказался автолюбитель, припарковавший свою машину неподалеку от супермаркета на Светланской, 189. Места на парковке у самого магазины оказались заняты, поэтому владелец решил ненадолго оставить своего железного коня у края проезжей части, за что и поплатился.

ЧП на Светланской произошло 14 ноября около 22:30. Судя по кадрам с камеры наблюдения виновник даже не пытался затормозить. Седан на всем ходу протаранил стоящее авто. После этого водитель включил заднюю передачу, немного отъехал, вышел посмотрел на повреждения и скрылся.

Не исключено, что автолюбитель заснул за рулем, в подробностях происшествия предстоит разобраться полиции. Владелец пострадавшей машины надеется найти виновника своих бед через соцсети.

Напомним, буквально на прошлой неделе за неправильную парковку поплатилась еще одна жительница Приморья. Автолюбительница оставила машину на тротуаре. В Toyota врезался грузовик. Виновник поспешил скрыться. Пользователи сети тогда почти единогласно заявила, что горожанка виновата сама.

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