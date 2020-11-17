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COVID-19 в Приморье: новый максимум заболевших и трое умерших за сутки

Общее число инфицированных с начала пандемии в регионе приблизилось к 19 тысячам человек
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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За сутки диагноз "коронавирус" снят со 115 жителей Приморья

За сутки диагноз "коронавирус" снят со 115 жителей Приморья

Фото: Андрей АБРАМОВ

218 новых заразившихся коронавирусом жителей Приморского края было зафиксировано в минувшие сутки медиками региона. Это новый максимум за всю историю развития пандемии в Приморье. Общее число зарегистрированных случаев в крае на сегодня составляет 18937 человек.

По официальным данным опубликованным на сайте правительства Приморья за последние 24 часа в регионе был снят диагноз COVID-19 со 115 пациентов. Всего с начала пандемии в крае выздоровело от новой болезни 14010 человек.

Еще трое приморцев скончалось от коронавируса. Список погибших от болезни в Приморье включает уже 197 имен.

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