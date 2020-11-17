COVID-19 в Приморье: новый максимум заболевших и трое умерших за сутки

За сутки диагноз "коронавирус" снят со 115 жителей Приморья Фото: Андрей АБРАМОВ

218 новых заразившихся коронавирусом жителей Приморского края было зафиксировано в минувшие сутки медиками региона. Это новый максимум за всю историю развития пандемии в Приморье. Общее число зарегистрированных случаев в крае на сегодня составляет 18937 человек.

По официальным данным опубликованным на сайте правительства Приморья за последние 24 часа в регионе был снят диагноз COVID-19 со 115 пациентов. Всего с начала пандемии в крае выздоровело от новой болезни 14010 человек.

Еще трое приморцев скончалось от коронавируса. Список погибших от болезни в Приморье включает уже 197 имен.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14