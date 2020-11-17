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Общество

Откуда в Приморье привезут мандарины к новогоднему столу?

На сайте Россельхознадзора появилась статистика по импорту овощей и фруктов за последнюю неделю
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Мандарины на стол жителей Приморья могут попасть из ЮАР, Республики Корея, Вьетнама

Мандарины на стол жителей Приморья могут попасть из ЮАР, Республики Корея, Вьетнама

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области сообщило, что за прошедшую неделю, с 9 по 15 ноября, в Приморье было ввезено более 4 тысяч тонн овощей и фруктов из 9 стран мира.

Из Китая через приморские фитосанитарные посты в край поступило 2252,2 тонны овощей: томатов, перцев, лука, чеснока, огурцов и других. Также из КНР ввезли 206,6 тонн фруктов и ягод: винограда, манго, хурмы, дынь и т. д.

Из Эквадора на территорию Российской Федерации через Приморье импортировано 1121,5 тонны бананов.

Из ЮАР прибыло 324,4 тонны цитрусовых: мандаринов, апельсинов, грейпфрутов и лимонов.

114,1 тонны груш ввезли на территорию края из Аргентины.

52,8 тонны мандаринов доставлено из Республики Корея.

Из Вьетнама через таможенные пункты Приморья ввезены 27,9 тонны лаймов и мандаринов.

23,5 тонны лука привезли из Японии.

18,8 тонны киви импортировано из Новой Зеландии.

16 тонн помело прибыло из Мьянмы.

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