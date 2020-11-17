Во Владивостоке обворовали стройку отеля «Золотой рог» (бывший «Хаятт»)

На Корабельной набережной Владивостока продолжается стройка гостиничного комплекса Фото: Оксана КИСЕЛЁВА

Полиция Владивостока разыскивает нарушителей закона, укравших технику с охраняемой территории строящегося пятизвездочного гостиничного комплекса «Золотой Рог». Как сообщает VL.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, злоумышленники проломили стену складского помещения и унесли оборудование системы отопления, стоящее десятки тысяч рублей.

Стоит отметить, что стройка отеля «Золотой Рог» является бывшей стройкой одного из злополучных отелей «Хаятт», а именно того, что возводится на берегу одноименной бухты во Владивостоке.

О краже в полицию сообщили работники стройки 11 ноября. Пролом в гипсокартонной стене склада был обнаружен утром во время обхода огороженной забором территории в районе Корабельной набережной. Пропажу насосов для системы отопления обнаружили после проведения ревизии содержимого склада. По предварительным данным, стоимость похищенной техники превысила 40 тысяч рублей.

Место преступления осмотрено сотрудниками полиции, начато установление обстоятельств произошедшего и личностей подозреваемых в краже. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

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