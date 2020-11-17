Налог на имущество в 2021 году исчислят по кадастровой стоимости объекта

Налог на имущество физических лиц за 2020 год начислят уже по новому правилу Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Приморье принято решение о переходе с 1 января 2020 года к исчислению налога по кадастровой стоимости, поэтому в 2021 году налог на имущество физических лиц за налоговый период 2020 года исчислят по новому правилу.

Цель не повышение налоговой нагрузки на граждан, а переход к более справедливому налогообложению. В связи с этим Налоговым кодексом предусмотрены обязательные на всей территории Российской Федерации меры социальной защиты населения:

1) налоговая база определяется в отношении каждого жилого объекта недвижимости за вычетом стоимости определенного количества квадратных метров в зависимости от его вида. Например, в отношении квартиры и части жилого дома предусмотрен налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры или части жилого дома; в отношении жилого дома - 50 квадратных метров; в отношении комнаты, части квартиры - 10 квадратных метров;

2) в целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки у налогоплательщиков после введения налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости исчисление налога за первые три налоговых периода с начала применения порядка определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости производится с учетом понижающих коэффициентов 0,2, 0,4 и 0,6 соответственно.

Начиная с третьего налогового периода, в котором налоговая база определяется как кадастровая стоимость, предусмотрено применение коэффициента, ограничивающего ежегодный рост налога по кадастровой стоимости не более чем на 10 процентов.

Установленные главой 32 Налогового кодекса меры социальной защиты (налоговые вычеты, налоговые льготы) являются минимальными. Представительные органы муниципальных образований определяют конкретные налоговые ставки в пределах, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, вправе увеличивать размеры налоговых вычетов, устанавливать дополнительные налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками.